Sperona auto della polizia e finisce contro un muro. Inseguimento nei pressi del tondo Gioeni

Tre persone ferite. Questo il bilancio di un inseguimento avvenuto la notte scorsa a Catania, lungo viale Odorico da Pordenone. Secondo le prime informazioni una Fiat 500 guidata un giovane, classe 2003, ha cercato di speronare un mezzo della polizia. I motivi del gesto non sono chiari. Durante l’inseguimento ha urtato altre macchine per poi finire la propria corsa contro un muro all’altezza del tondo Gioeni, nei pressi dello svincolo che conduce in via Palazzotto. Oltre al 20enne sono rimasti feriti un uomo e una donna, entrambi condotti dai mezzi del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Policlinico.