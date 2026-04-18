Inglese, siciliano e milanese: la pace parla tutte le lingue al Farm Cultural Park di Favara

18/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Da Milano ai muri di Favara, tra i vicoli del Farm Cultural Park, luogo considerato uno dei parchi turistici culturali più interessanti del mondo per la sua capacità di trasformare un centro storico degradato in una galleria d’arte a cielo aperto. È qui che diciassette studenti milanesi hanno deciso di piantare un seme speciale. I protagonisti sono i Future Seeders, ovvero i ragazzi e le ragazze della 5LC del liceo Scientifico ITI Feltrinelli di Milano. La loro non è stata una gita scolastica qualunque, ma il culmine del progetto A seed for change, un’iniziativa di educazione non formale che ha trasformato un gruppo di studenti in veri e propri ambasciatori di pace e inclusione.

Da Milano a Favara: un ponte tra Nord e Sud

Il viaggio, guidato dalle professore Federica Brugaletta e Anna Maria Lupo e dall’educatrice Patrizia Martelossi, ha avuto come meta un luogo simbolo dell’innovazione sociale: Favara. Qui è stato realizzato un murale contro la guerra. Un’opera che contiene un messaggio in tre lingue: l’inglese, il dialetto siciliano e quello milanese. Uno dei momenti più significativi di questa esperienza è stato l’incontro con i coetanei del territorio. Gli studenti del Feltrinelli si sono infatti uniti a una classe quinta dell’Ambrosini-King, liceo artistico audiovisivo e multimediale di Favara.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze