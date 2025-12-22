Incursione negli uffici di due parlamentari M5s a Palermo: nessun oggetto rubato, indaga la Digos

22/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Uno strano furto. È quello avvenuto nell’ufficio dei parlamentari del Movimento 5 stelle Adriano Varrica e Dolores Bevilacqua. In viale Francia, a Palermo. Qualcuno si è introdotto nei locali, pur non portando via computer, panettoni, regali, né altri oggetti di valore. Tranne un vecchio orologio da polso. Ed è andato via lasciando aperto un cassetto. Sul posto la polizia scientifica sta effettuando i suoi rilievi. La Digos, a cui sono affidate le indagini, sta anche cercando di ricostruire se siano spariti dei documenti.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025
Leggi la notizia

Uno strano furto. È quello avvenuto nell’ufficio dei parlamentari del Movimento 5 stelle Adriano Varrica e Dolores Bevilacqua. In viale Francia, a Palermo. Qualcuno si è introdotto nei locali, pur non portando via computer, panettoni, regali, né altri oggetti di valore. Tranne un vecchio orologio da polso. Ed è andato via lasciando aperto un cassetto. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025
di

Settimana di feste quella inaugurata da questo lunedì 22 dicembre, con un oroscopo che parla di affetti e calore. Di cui sono pieni anche gli auguri che questa rubrica astrologica indirizza a tutti i dodici dello zodiaco. In attesa degli speciali per il 2026. Ariete Iniziate benissimo questa settimana voi Ariete, con l’appoggio della Luna […]

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze