Uno strano furto. È quello avvenuto nell’ufficio dei parlamentari del Movimento 5 stelle Adriano Varrica e Dolores Bevilacqua. In viale Francia, a Palermo. Qualcuno si è introdotto nei locali, pur non portando via computer, panettoni, regali, né altri oggetti di valore. Tranne un vecchio orologio da polso. Ed è andato via lasciando aperto un cassetto. Sul posto la polizia scientifica sta effettuando i suoi rilievi. La Digos, a cui sono affidate le indagini, sta anche cercando di ricostruire se siano spariti dei documenti.