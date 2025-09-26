Foto di Franco Assenza

Un incidente stradale si è registrato sulla Vittoria-Gela, al chilometro cinque lungo la strada statale 115. Secondo le informazioni raccolte è stato coinvolto un centauro e due autovetture. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della moto che è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’Ospedale Guzzardi di Vittoria dal 118. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri di Vittoria. La strada è stata chiusa al traffico veicolare per alcune ore, utili per il ripristino del manto stradale.