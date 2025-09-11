Scontro tra quattro auto sulla Ss 115: statale chiusa a Vittoria

Uno scontro ha coinvolto quattro automobili lungo la strada statale 115 Sud occidentale sicula. A causa dell’incidente, la strada statale è chiusa al chilometro 291,300 nel territorio di Vittoria (in provincia di Ragusa) in entrambe le direzioni. L’Anas fa sapere che sono state istituite temporanee deviazioni su viabilità comunale attraverso lo svincolo di Acate (al chilometro 291,200). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le squadre di Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.