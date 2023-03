Catania, incidente tra via Palazzotto e via Ingegnere. Coinvolto pure mezzo parcheggiato in divieto

Ennesimo incidente stradale all’angolo tra via Palazzotto e via Ingegnere, a Catania. A scontrarsi due automobili. La dinamica è ancora da accertare ma secondo le prime informazioni dietro il sinistro potrebbe esserci il mancato rispetto del segnale di stop. Coinvolta anche una terza macchina che si trovava parcheggiata all’angolo in divieto di sosta. Nessuno sarebbe rimasto ferito ma l’arteria si conferma ancora una volta tra le più pericolose in città.