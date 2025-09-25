Incidente tra undici veicoli sulla a19. I mezzi sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale che si è verificato nella mattinata di oggi lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. La strada, come fanno sapere da Anas, è momentaneamente chiusa al traffico in direzione Palermo. Precisamente all’altezza del chilometro 22, nel territorio di Trabia (nel Palermitano). Nessuna limitazione sulla carreggiata in direzione Catania.

L’incidente tra undici veicoli

L’incidente che ha coinvolto undici veicoli lungo l’autostrada A19 è avvenuto all’interno della galleria Camercia 2. L’esatta dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini del caso. Sul posto dell’incidente tra undici veicoli sono intervenute le squadre di Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.