Camion sfonda il guard-rail sull’A19 Palermo-Catania: traffico in tilt tra Altavilla e Trabia

27/08/2025

Incidente sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo. Un camion, come riporta Blog Sicilia, ha abbattuto il guard-rail ed è finito fuori dalla sede stradale nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Trabia. A causa dell’accaduto, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con pesanti disagi per gli automobilisti. Le auto sono state deviate allo svincolo di Altavilla Milicia, per poi percorrere la statale fino a Trabia e rientrare successivamente in autostrada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118, che hanno verificato le condizioni del conducente e la sicurezza della carreggiata.

