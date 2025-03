Incidente sulla tangenziale di Messina, scontro auto-furgone cassonato

Un incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Messina, tra lo svincolo di Messina Centro e quello di Boccetta, in direzione Palermo. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una macchina e un furgone cassonato. Sul posto è intervenuto il 118 e la polizia stradale. Rallentamenti alla circolazione a causa dell’interdizione parziale di una corsia di marcia.