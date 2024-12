Incidente sulla tangenziale di Catania: sei mezzi coinvolti e alcune persone ferite

Altro incidente sulla tangenziale di Catania. Dopo quello di ieri sera – che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due – nel pomeriggio di oggi un altro incidente si è verificato sulla tangenziale di Catania, all’altezza dello svincolo per Mistebianco, in direzione Messina. I mezzi coinvolti sarebbero sei: uno di questi si sarebbe ribaltato. Alcune persone sarebbero rimaste ferite in maniera non grave. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.