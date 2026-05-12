Lutto a Vaccarizzo: Suor Nadir è annegata per salvare altre sorelle

Suor Nadir

Una passeggiata comunitaria a mare, si è trasformata in una tragedia per la comunità carmelitana di San Giovanni La Punta, nel Catanese, che ha perso per sempre suor Nadir. La giovane religiosa molto amata dalla comunità, ha perso la vita per annegamento nel tratto di mare di Vaccarizzo, nei pressi del Villaggio Delfino.

L’incidente a mare

Secondo quanto ricostruito, le sorelle stavano trascorrendo una giornata di riposo e condivisione vicino alla spiaggia. Entrate in acqua nella parte bassa del mare, sarebbero state improvvisamente trascinate dalle forti onde, senza riuscire più a rientrare a riva. Nel tentativo di salvarle è intervenuta Suor Gessica, che si è gettata in acqua per aiutare le consorelle in difficoltà. Suor Nadir sarebbe riuscita a mettere in salvo una delle sorelle, ma poco dopo entrambe avrebbero iniziato a perdere le forze ingerendo molta acqua.

Suore sotto shock

Grazie all’intervento disperato di Suor Gessica, le religiose sono state riportate fuori dall’acqua, ma per Suor Nadir non c’è stato nulla da fare. La giovane suora era già priva di sensi e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Le altre sorelle stanno bene, ma profondamente sotto shock per quanto accaduto. A diffondere il drammatico racconto è stata Madre Raquel, CMES, che ha chiesto preghiere per l’anima di Suor Nadir e per tutta la comunità religiosa che ha assistito alla tragedia. La Santa Messa esequiale sarà celebrata giovedì alle ore 16 nella Chiesa Madre di San Giovanni la Punta, presieduta dal Vescovo di Catania.

Il saluto dei religiosi per Suor Nadir

«Suor Nadir… uno dei fiori più belli che il Signore ha scelto per sé. La sua giovane vita, donata con amore a Dio e ai fratelli, rimane testimonianza luminosa di fede, dolcezza e dedizione – ha scritto Ezio Coco, prete di Sant’Agata Li Battiati -. Davanti a un dolore così grande, il cuore si stringe, ma la speranza cristiana ci sostiene e ci ricorda che la vita non viene tolta, ma trasformata. Non c’è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. Ci uniamo con affetto e commozione alla comunità carmelitana, affidando Suor Nadir all’abbraccio misericordioso del Padre. Che il Signore le doni il riposo eterno e faccia risplendere per lei la luce perpetua. Una preghiera per lei e per tutti coloro che oggi piangono questa immensa perdita».