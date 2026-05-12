Foto di repertorio

Droga: in auto 100 panetti hashish, arrestato catanese 

12/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

C’erano dieci chili di hashish nell’auto guidata da un catanese di 67 anni fermata dalla polizia alla periferia di Augusta. Gli agenti l’avevano seguita fino all’imbocco dell’autostrada Siracusa-Catania e hanno deciso di bloccarla. Durante il controllo, sotto il sedile del passeggero sono stati trovati 100 panetti di hashish, due telefonini cellulari e una mazza in ferro.

L’uomo, già conosciuto alle forze di polizia per aver commesso analoghi reati in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto e condotto in carcere. L’autovettura su cui viaggiava è stata sequestrata. È molto probabile che l’uomo sia un corriere incaricato di portare il carico di hashish nelle piazze dello spaccio del catanese. 

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