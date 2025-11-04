Il conducente di un camion è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Siracusa-Gela, nel tratto tra Modica e Ispica in direzione Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti si tratterebbe di incidente autonomo: sono stati alcuni automobilisti in transito a chiedere l’intervento dei soccorsi ma per la vittima, ma ormai non c’era più nulla da fare. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale di Siracusa e del distaccamento di Noto che hanno raccolto le prime testimonianze sull’incidente stradale sulla Siracusa -Gela che ha portato al decesso del camionista. Sono in corso i rilievi per capire in che modo il conducente abbia perso il controllo del mezzo.