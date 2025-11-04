Incidente stradale: morto il conducente di un camion sulla Siracusa-Gela  

04/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Il conducente di un camion è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Siracusa-Gela, nel tratto tra Modica e Ispica in direzione Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti si tratterebbe di incidente autonomo: sono stati alcuni automobilisti in transito a chiedere l’intervento dei soccorsi ma per la vittima, ma ormai non c’era più nulla da fare. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale di Siracusa e del distaccamento di Noto che hanno raccolto le prime testimonianze sull’incidente stradale sulla Siracusa -Gela che ha portato al decesso del camionista. Sono in corso i rilievi per capire in che modo il conducente abbia perso il controllo del mezzo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Appalti truccati nella sanità siciliana: insieme ai politici, anche medici e manager da Siracusa a Palermo
Leggi la notizia

Il conducente di un camion è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Siracusa-Gela, nel tratto tra Modica e Ispica in direzione Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti si tratterebbe di incidente autonomo: sono stati alcuni automobilisti in transito a chiedere l’intervento dei soccorsi ma per la vittima, ma ormai non […]

Corruzione: procura di Palermo chiede gli arresti di Cuffaro e Romano
Leggi la notizia

Il conducente di un camion è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Siracusa-Gela, nel tratto tra Modica e Ispica in direzione Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti si tratterebbe di incidente autonomo: sono stati alcuni automobilisti in transito a chiedere l’intervento dei soccorsi ma per la vittima, ma ormai non […]

La protezione al santone Capuana e la storia di tre generazioni di donne: verifiche in procura
Leggi la notizia

Il conducente di un camion è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Siracusa-Gela, nel tratto tra Modica e Ispica in direzione Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti si tratterebbe di incidente autonomo: sono stati alcuni automobilisti in transito a chiedere l’intervento dei soccorsi ma per la vittima, ma ormai non […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025
di

Una bella settimana, da lunedì 3 novembre 2025, piena di tanti aspetti: con l’altrettanto ricco oroscopo della nostra rubrica astrologica. Una magica luna dà grande attenzione ai segni di Fuoco: Leone, Ariete e Sagittario. E nuova apertura agli Acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – che sperimentano nuove possibilità nel lavoro e nell’amore. Più sotto […]

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]