Incidente stradale mortale nel Palermitano, a Termini Imerese. Il sinistro è avvenuto la notte scorsa lungo via Libertà. La vittima è un ragazzo di 25 anni, Girolamo Bisesi. Il giovane a bordo del suo scooter, per cause ancora da accertare, è finito contro un palo dell’illuminazione. Scattati i soccorsi, è stato trasportato in ospedale ma non c’è stato nulla da fare.