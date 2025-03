Scontro tra un’auto e un furgone a Termini Imerese: morto un 81enne

Un incidente mortale a Termini Imerese, nel Palermitano. A perdere la vita è stato l’81enne Rosolino Costa che è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale. Secondo quanto è stato ricostruito finora, l’impatto tra l’auto guidata dall’anziano – una Fiat Panda – e un furgone Daily Iveco, guidato da un 27enne, si è verificato ieri in via dei Mulinelli, nella zona del cimitero e dell’ospedale Cimino. Restano ancora da verificare le cause dello scontro, quasi frontale, tra i due mezzi, la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Stando a ciò che è emerso dalle prime ricostruzioni, sarebbe stata la macchina dell’anziano a invadere la corsia opposta, in prossimità di una curva, della strada che da Termini Imerese porta verso Trabia. A dare l’allarme è stato il 27enne conducente del furgone che arrivava dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi del caso. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. L’anziano, a bordo di un’ambulanza del 118, è stato portato dagli operatori sanitari prima all’ospedale Cimino di Termini Imerese, poi trasferito a Villa Sofia a Palermo quando le sue condizioni sono peggiorate.