Incidente stradale a Belpasso, 20enne finisce contro un muro

Foto di Dario De Luca

Incidente stradale autonomo in via Papa Giovanni Paolo II a Belpasso, nel Catanese. Un’auto è sbandata ed è finita contro il muro di una proprietà privata. Il 20enne che era alla guida dell’auto è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale San Marco di Catania. Sul posto i vigili del fuoco di Paternò e i carabinieri per i rilievi del caso.