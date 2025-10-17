Incidente lungo la strada statale 121. Auto finisce ribaltata

Foto di Bad Drivers Catania

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12 lungo la strada statale 121, in direzione Catania, nei pressi dello svincolo per Motta Sant’Anastasia. Due mezzi, per cause che non sono state ancora accertate, si sono scontrati e una macchina si è ribaltata. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti in condizioni gravi. Sul posto si segnalano code in direzione del capoluogo etneo.