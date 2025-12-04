Incidente tra tre mezzi sulla statale 113: un ferito e traffico bloccato

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada statale 113 Settentrionale sicula nel territorio di Partinico, in provincia di Palermo. Il sinistro ha coinvolto tre mezzi e nell’impatto una persona è rimasta ferita.

Incidente stradale sulla strada statale 113 a Partinico

Secondo quanto è stato ricostruito finora, l’incidente sulla strada statale 113 a Partinico ha coinvolto tre veicoli. Nell’impatto una persona è rimasta ferita. Sono ancora da accertare la dinamica esatta, le cause e le eventuali responsabilità che hanno provocato il sinistro tra tre mezzi.

Traffico bloccato

A causa dell’incidente stradale, il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni, sulla strada statale 113 Settentrionale sicula. Precisamente al chilometro 309,400 nel territorio del comune di Partinico, in provincia di Palermo. Sul posto dell’incidente, sono presenti le forze dell’ordine e le le squadre dell’Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

