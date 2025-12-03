Foto di Franco Assenza

Un incidente stradale si è verificato ieri sera ad Acate, in provincia di Ragusa. Due auto si sono scontrate in modo piuttosto violento nella zona delle case popolari della cittadina del Ragusano. Quattro ragazzi sono rimasti feriti.

L’incidente stradale nella zona delle case popolari ad Acate

Le due macchine coinvolte nel sinistro, nello specifico si sono scontrate all’incrocio tra via Palermo e via Matteotti, nella zone delle case popolari ad Acate. Nell’incidente quattro giovani sono rimasti feriti. Nell’impatto si è anche spezzato un palo della luce. La dinamica esatta e le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Le condizioni dei feriti

Secondo quanto emerso finora, uno dei ragazzi è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’abitacolo della sua Fiat Panda. Per liberarlo è stato necessario l’intervento da parte dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul luogo dell’incidente con due squadre e diversi strumenti per le operazioni. Quando è stato estratto, il giovane era cosciente, ma ha riportato un trauma cranico. Per questo motivo, è stato portato d’urgenza in ospedale.

Gli altri tre ragazzi – tutti poco più che ventenni – hanno riportato contusioni ed escoriazioni. Per tutti comunque sono state necessarie delle cure. I giovani sono stati caricati sulle ambulanze del 118 e medicati sul posto prima del trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Il palo della luce abbattuto è finito di traverso sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno portando avanti le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente nella zona delle case popolari di Acate.