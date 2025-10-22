Incidente stradale autonomo lungo la strada statale 192 che collega Catania a Enna. Il sinistro, come riporta Etna News 24, è avvenuto in territorio di Paternò, all’altezza del chilometro 66+050. A bordo della macchina viaggiava una coppia di 40enni di Ramacca insieme a una donna di Castel di Iudica.

La dinamica dell’incidente lungo la statale 192

La macchina, una Fiat Tipo, è finita in un fossato forse dopo avere urtato un muro. Sul posto è intervenuto il 118 e i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre dalle lamiere i feriti. Necessario l’atterraggio dell’elisoccorso che ha trasferito la donna originaria di Ramacca all’ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali San Marco, a Catania, e Santissimo Salvatore di Paternò. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.