Incidente sulla statale 113: muore un 38enne di Sant’Agata Militello

Ancora una vittima sulle strade del Messinese. Domenico De Luca, 38 anni, originario di Sant’Agata Militello, ha perso la vita in un incidente avvenuto in serata lungo la strada statale 113, nel tratto compreso tra Torrenova e la sua città. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava alla guida della propria auto quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si sarebbe ribaltato autonomamente mentre era diretto verso Sant’Agata. Alcuni passanti, testimoni dell’accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per De Luca non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.