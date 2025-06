Siracusa, scontro tra moto e auto in via Elorina: due giovani feriti gravemente

n grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Elorina, alle porte di Siracusa. Secondo quanto riportato da SiracusaNews, a scontrarsi sono stati una moto, con a bordo due giovani — un ragazzo e una ragazza — e un’autovettura che, stando alle prime ricostruzioni, procedeva in direzione del centro urbano. Le condizioni dei due giovani sono apparse subito critiche. La ragazza, con ogni probabilità passeggera del motociclo, è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso. Il ragazzo, alla guida della moto, è stato soccorso dal personale del 118 e condotto d’urgenza in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Le dinamiche dell’impatto restano ancora da chiarire. Non è infatti nota la direzione esatta in cui stesse procedendo la moto al momento della collisione. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, impegnata nei rilievi e nell’accertamento delle eventuali responsabilità. L’incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico: nel tratto interessato si sono registrati rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, complici i mezzi incidentati rimasti sulla carreggiata.