Ragusa: incidente tra due auto e uno scooter, cinque feriti

Cinque feriti, di cui tre gravi. È il bilancio di un incidente tra tre mezzi che si è verificato questa notte, intorno all’1.50, in contrada Randello a Ragusa, lungo la strada provinciale 85. Nello scontro sono state coinvolte due auto – una Citroen e una Opel – con a bordo due persone per macchina e anche uno scooter sul quale viaggiavano altre due persone. Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone, tre – due donne e un uomo – sono in gravi condizioni.

Nel luogo dell’incidente sono intervenute due squadre operative dei vigili del fuoco di Vittoria e di Ragusa, le ambulanze con gli operatori sanitari per prestare i primi soccorsi e trasportare i feriti in ospedale e i carabinieri di Ragusa che hanno eseguito i rilievi per le indagini che saranno utili a ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.