Porto Empedocle, tre auto si scontrano sulla statale 115: sei feriti, grave una bambina

Foto di grandangoloagrigento

Un incidente stradale si è verificato nella notte lungo la strada statale 115, all’altezza dell’hotel dei Pini a Porto Empedocle. Tre auto si sono scontrate, per cause ancora in fase di accertamento, provocando sei feriti, tra cui due bambine che hanno riportato gravi traumi.

L’impatto, come riporta l’edizione online di Grandangolo Agrigento, è stato particolarmente violento: una delle vetture si è ribaltata su un fianco, e una bambina di 10 anni è rimasta intrappolata tra le lamiere. Solo grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato possibile estrarla e affidarla ai sanitari. Sul posto sono accorse tre ambulanze del 118 e della Gise, che hanno trasportato i feriti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le condizioni di una delle due bimbe hanno destato particolare preoccupazione: per lei è stato disposto il trasferimento in elisoccorso verso un ospedale di Palermo. I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento, con il supporto di una volante della polizia di Stato. Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.