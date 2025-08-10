Pietro Lo Monaco coinvolto in un incidente stradale nel Palermitano: ricoverato in ospedale

Pietro Lo Monaco, storico dirigente calcistico tra Serie A e Serie B, attuale direttore dell’Enna Calcio in Serie D, è rimasto coinvolto ieri, sabato 9 agosto, in un incidente stradale avvenuto nel Palermitano. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex dirigente del Catania avrebbe perso il controllo della sua auto per cause ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti. Come riportato dal sito locale ViviEnna, Lo Monaco è stato soccorso e trasportato in ospedale. Il dirigente ha riportato lesioni in diverse parti del corpo.

Dopo la diffusione della notizia, l’Enna Calcio ha pubblicato un post su Instagram per esprimere vicinanza al proprio direttore: «L’Enna Calcio, in tutte le sue componenti, tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale. Forza direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli!».

