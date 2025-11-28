Un incidente con due morti sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca. È bilancio dello scontro frontale avvenuto al km 8,400, in località Altofonte, nel Palermitano. Lo rende noto Anas, che ha disposto la chiusura del tratto in entrambe le direzioni. Con temporanee deviazioni attraverso gli svincoli di Giacalone ed Altofonte e l’utilizzo provvisorio della strada provinciale 69 bis. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, il personale del 118 e le squadre Anas. È il secondo incidente mortale in meno di una settimana. Appena sabato scorso, infatti, un altro sinistro aveva coinvolto tre mezzi, sulla stessa statale – all’altezza di Monreale – con sei feriti e una persona deceduta.