Foto di Sebastian Feudale

A comunicare la notizia è Anas, che parla di traffico provvisoriamente bloccato per un incidente sulla strada statale Palermo-Sciacca. Al km 46,500, nel Comune di Monreale, in direzione dell’innesto SS 115 presso Sciacca. Le cause del sinistro sono ancora da accertare, ma si sa che è avvenuto uno scontro frontale che ha coinvolto tre veicoli. Si registrano 6 feriti e una persona deceduta. Sul posto è presente il personale del 118 e dei vigili del fuoco per i soccorsi. Mentre le squadre Anas e i carabinieri di Corleone si stanno occupando di gestire la viabilità, tentando di riaprire al più presto in sicurezza.