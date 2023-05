Scontro frontale tra due auto nell’Agrigentino: una donna morta e tre feriti

Una donna di Salaparuta, in provincia di Trapani, è morta nella tarda serata di ieri in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 115, in località Bordea, alle porte di Sciacca, in provincia di Agrigento. Nel sinistro altre tre persone sono rimaste ferite. A scontrarsi frontalmente, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono state due auto: una Jeep Renegade e un’Opel Corsa. A bordo di quest’ultima vettura, nel sedile posteriore, viaggiava la vittima. Gli altri due occupanti dello stesso mezzo – il conducente e il passeggero del sedile anteriore – sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Sciacca insieme al conducente dell’altra macchina. Lungo la strada statale 115 il traffico è rimasto bloccato per ore per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.