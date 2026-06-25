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Incidente sulla provinciale Ragusa-Santa Croce: un morto e tre feriti

25/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È di un morto e tre feriti il ​​bilancio di un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 60 Ragusa-Santa Croce Camerina. Uno scontro frontale tra una Toyota Yaris e un pick-up Ford che si è verificato intorno alle 15.30 di ieri pomeriggio precisamente in contrada Mendolilli.

Incidente lungo la Ragusa-Santa Croce Camerina

A perdere la vita nell’incidente in provincia di Ragusa è stato un anziano di 91 anni. A bordo della Yaris viaggiavano l’anziano e la moglie, mentre alla guida c’era un parente della coppia di anziani. Nell’altro mezzo, c’era una sola persona.

Le tre persone, tutte originarie di Ragusa, sono rimaste ferite nel violento impatto. Le condizioni del 91enne, che è deceduto questa mattina, erano apparse subito disperate. La moglie è stata ricoverata in ospedale in codice rosso ed è ancora in gravi condizioni. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. E sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

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