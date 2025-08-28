Santa Croce Camerina, schianto sulla strada per Marina di Ragusa: muore soccorritrice del 118

Uno schianto mortale si è verificato nella tarda serata di ieri. L’incidente è avvenuto sulla strada che conduce da Marina di Ragusa a Santa Croce Camerina, in contrada Biddemi. A perdere la vita è stata Roberta Occhipinti, soccorritrice del 118 Sicilia, originaria di Modica. Secondo una prima ricostruzione, due autovetture si sono scontrate frontalmente. La vittima era appena uscita dal turno di lavoro e stava tornando a casa. Trasferita d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, nonostante i tentativi dei medici, non ce l’ha fatta.

«È una triste notte quella che accompagna la conclusione di questo 27 agosto – ha dichiarato il presidente del Seus 118 Sicilia, Riccardo Castro – con immensa tristezza e profondo sgomento piangiamo la tragica prematura scomparsa di un’autista soccorritore. Roberta aveva appena terminato il suo turno di servizio, aveva donato ancora una volta il suo tempo e la sua umanità a chi aveva bisogno. Il destino ha deciso di strapparcela via troppo presto». Castro ha poi aggiunto: «Roberta non era solo una professionista seria e preparata, ma un’anima generosa. Era parte della famiglia Seus. Continuerà a esserlo, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni cuore. Grazie Roberta, ti porteremo sempre con noi». Nell’impatto è rimasto ferito anche il conducente dell’altra auto, un 55enne di origini tunisine che viaggiava insieme alla moglie e al figlio. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Guzzardi di Vittoria, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.