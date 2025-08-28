Santa Croce Camerina, schianto sulla strada per Marina di Ragusa: muore soccorritrice del 118

28/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Uno schianto mortale si è verificato nella tarda serata di ieri. L’incidente è avvenuto sulla strada che conduce da Marina di Ragusa a Santa Croce Camerina, in contrada Biddemi. A perdere la vita è stata Roberta Occhipinti, soccorritrice del 118 Sicilia, originaria di Modica. Secondo una prima ricostruzione, due autovetture si sono scontrate frontalmente. La vittima era appena uscita dal turno di lavoro e stava tornando a casa. Trasferita d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, nonostante i tentativi dei medici, non ce l’ha fatta.

«È una triste notte quella che accompagna la conclusione di questo 27 agosto – ha dichiarato il presidente del Seus 118 Sicilia, Riccardo Castro – con immensa tristezza e profondo sgomento piangiamo la tragica prematura scomparsa di un’autista soccorritore. Roberta aveva appena terminato il suo turno di servizio, aveva donato ancora una volta il suo tempo e la sua umanità a chi aveva bisogno. Il destino ha deciso di strapparcela via troppo presto». Castro ha poi aggiunto: «Roberta non era solo una professionista seria e preparata, ma un’anima generosa. Era parte della famiglia Seus. Continuerà a esserlo, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni cuore. Grazie Roberta, ti porteremo sempre con noi». Nell’impatto è rimasto ferito anche il conducente dell’altra auto, un 55enne di origini tunisine che viaggiava insieme alla moglie e al figlio. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Guzzardi di Vittoria, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]