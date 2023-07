Incidente rotatoria piazza Galatea, un 18enne morto e un ferito. Vittima alla guida di una Bmw GS

Pezzi di carrozzeria ovunque, in parte nascosti dall’erba alta all’interno della rotatoria di piazza Galatea. Punto che ancora una volta è stato teatro di un terribile incidente. A perdere la vita, ieri notte, è stato un uomo originario di Belpasso che era in sella, come passeggero, a una moto Bmw GS. La vittima sarebbe morta sul colpo. Ferito, in modo grave, un 18enne che era alla guida. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Il sinistro sarebbe avvenuto in maniera autonoma e l’esatta dinamica è al vaglio della polizia municipale. Non si esclude l’alta velocità.