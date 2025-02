Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, la vittima è un 19enne

Un giovane di 19 anni – Francesco Costa – è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in provincia di Palermo. L’auto su cui viaggiava il ragazzo, per cause in via di accertamento, si è scontrata con un’altra vettura lungo lo scorrimento veloce per Agrigento, nel territorio di Villabate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica.