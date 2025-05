In moto contro il guardrail sulla statale 121 a Misterbianco: morto un 35enne

Un motociclista 35enne è morto in un incidente stradale che si è verificato, la notte scorsa, lungo la strada statale 121 che collega Catania a Paternò. Secondo quando è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, il 35enne avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote e sarebbe andato a sbattere contro il guardrail per cause che sono ancora in fase di accertamento.

L’impatto, che è avvenuto all’altezza dello svincolo per Misterbianco (nel Catanese), è stato letale per il centauro. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Proseguono, infatti, le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale – che al momento sembrerebbe autonomo – e verificare che non ci siano responsabilità per quanto accaduto.