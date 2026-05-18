Federico Vinci, 32 anni, agente di polizia in servizio al commissariato di Avola, in provincia di Siracusa. Questo il nome del motociclista che ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto oggi lungo la strada provinciale 6, in territorio di Pachino. Vinci era a bordo di un mezzo a due ruote quando, per cause da accertare, si è scontrato frontalmente con un furgone. Per il 32enne non c’è stato nulla da fare

Il cordoglio della sindaca di Avola per Federico Vinci

La morte di Vinci ha scosso la comunità locale. Diversi i post dedicati al poliziotto sui social network. Tra questi anche quello della sindaca di Avola Rossana Cannata. «Con profonda tristezza apprendiamo della tragica scomparsa del giovane avolese Federico Vinci, agente di polizia in servizio presso il commissariato di Avola, vittima di un drammatico incidente stradale – scrive Cannata –Una notizia che ci colpisce profondamente, quella di un ragazzo che ogni giorno indossava la divisa con senso del dovere, disponibilità e spirito di servizio verso la nostra comunità, qualità che abbiamo avuto modo di apprezzare anche attraverso il suo impegno e la sua presenza sul territorio. Alla sua famiglia, al commissariato di Avola e a tutta la polizia di Stato rivolgo, insieme alla mia amministrazione, le più sincere e sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di immenso dolore».