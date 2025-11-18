L’incidente mortale del ciclista a Randazzo: «L’ambulanza del 118 era senza medico a bordo»

18/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Mentre la cronaca quotidiana si concentra sugli scandali che attanagliano il mondo della Sanità in Sicilia emerge un dato allarmante dal territorio di Randazzo. Dove sabato scorso, lungo la strada statale 120, è morto Francesco Lupica, ciclista di 63 anni, sposato e padre di tre figli. Per lui è stato fatale l’impatto con un furgone. Sulla questione adesso accende i riflettori il Partito democratico, denunciando il fatto che l‘ambulanza del 118 che si è recata sul posto fosse sprovvista del medico a bordo. L’assenza dei camici bianchi non sarebbe un fatto circoscritto al mezzo d’emergenza ma anche al presidio territorio locale.

«È questo il dato, nudo e crudo, che descrive il progressivo smantellamento dei servizi medici di prossimità che dovrebbero essere garantiti a Randazzo dove la guardia medica, il presidio territoriale e il 118 non hanno medici a sufficienza per fornire adeguata assistenza, anche nei casi più gravi. Lo denunciamo da tempo mentre chi dovrebbe garantire il diritto alla salute continua a voltarsi dall’altra parte», spiega il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo che denuncia lo stato del sistema sanitario nel Comune di Randazzo.

Ciclista morto a Randazzo: «Ambulanza era senza medico»

«In base alle nostre informazioni – prosegue – infatti, sabato scorso, l’ambulanza giunta sul posto era sprovvista di medico a bordo e non c’era il medico neanche al Pte. Presenteremo oggi stesso un’interrogazione urgente per accertare i fatti e le eventuali responsabilità». «È vergognoso che – dice il segretario del circolo Pd di Randazzo, Gianluca Anzalone – l’emergenza sanitaria di un’intera comunità venga trattata come un dettaglio amministrativo. Per questo è urgente che la Regione intervenga immediatamente per ristabilire un’assistenza minima e dignitosa anziché occuparsi sempre e solo di clientele favorendo gli amici degli amici».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Giove retrogrado in Cancro
di

Giove è, nello zodiaco, il pianeta che tende ad accrescere tutto: adesso retrogrado in Cancro, vediamo la sua influenza nell’oroscopo dei 12 segni zodiacali. Sinonimo di buona fortuna e grande fomentatore di passaggi e trasformazioni importanti in positivo, Giove ha sempre voglia di portare ottimismo in tutti i segni zodiacali che attraversa. Per questo, è […]

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025
di

Questa a partire dal 17 novembre 2025 sarà una settimana particolare, poiché saranno Luna e Venere ad avere campo assoluto: ed ecco l’oroscopo delle emozioni dei 12 segni zodiacali. Saranno giorni senza sconti per tutti, con i pianeti responsabili di guazzabugli emotivi, che non sempre i segni zodiacali saranno capaci di comprendere. Diamoci una mano […]

Oroscopo speciale: Urano retrogrado in Toro, è tempo di cambiamenti
di

Urano è il pianeta che, nell’oroscopo, genera i cambiamenti, le svolte importanti – a volte improvvise o inaspettate – e che adesso entra in moto retrogrado negli ultimi gradi del Toro. Tornando dai primi gradi dei Gemelli, per alcuni segni zodiacali genera la ripresa di alcune problematiche che sembravano risolte. Mentre dona ad altri un […]

Business in chiaro

Riqualificazione energetica 2025: ultima chiamata per bonus e vantaggi fiscali per le imprese
di

Il 2025 è agli sgoccioli e, con l’anno, anche l’attuale stagione di incentivi per la riqualificazione energetica delle imprese. Ma si è ancora in tempo per bloccare i benefici disponibili. A patto di muoversi presto e bene, per trasformare interventi concreti in risparmi di bolletta e vantaggi fiscali. L’importante, rassicura Armando Crispino – commercialista e […]

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze