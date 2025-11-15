Foto di rescue.press

È di una vittima il bilancio dell’incidente avvenuto sulla strada statale 120 dell’Etna e delle Madonie, nel territorio di Randazzo, in provincia di Catania. Un furgone e una bicicletta si sono scontrati lungo la trafficata arteria, causando la morte del ciclista 63enne. Le dinamiche dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma la violenza dello scontro non ha lasciato scampo alla persona in sella alla bici.

Interventi e gestione della viabilità dopo l’incidente a Randazzo

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco, insieme al personale sanitario del 118, che ha potuto solo constatare il decesso della vittima. Presenti anche i tecnici di Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nel ripristino della normale circolazione nel minor tempo possibile.