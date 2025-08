Scontro tra auto e camion sulla Catania-Gela: due morti e diversi feriti

Foto F.Assenza

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un grave incidente mortale si è verificato lungo la statale 417, l’arteria che collega Catania a Gela, già teatro in passato di numerosi episodi simili. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati quattro mezzi, due automobili e due camion. Il bilancio è di due persone morte e diverse altre che risultano ferite, alcune in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e nell’estrazione dei corpi dalle lamiere. La statale è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. La procura ha aperto un’inchiesta. Si tratta dell’ennesimo incidente su un’arteria ritenuta altamente pericolosa,