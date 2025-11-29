Incidente mortale a Belmonte Mezzagno, deceduto un 24enne

Incidente mortale, intorno alle ore 18 di ieri, in via Piersanti Mattarella a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. A perdere la vita Christian Matteo D’Agostino, 24 anni. Sempre nella giornata di ieri si è verificato un incidente con due morti sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca.

Le parole del sindaco Maurizio Milone dopo l’incidente a Belmonte Mezzagno

Christian Matteo D’Agostino

«Apprendo con immane dolore – ha detto il sindaco del paese Maurizio Milone- della morte di un altro figlio della nostra comunità causata da un terribile incidente stradale. Enorme è l’amarezza per una tragica morte che ha portato via un giovane sottraendolo per sempre all’affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici».