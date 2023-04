Messina-Catania: una donna morta e due feriti in uno scontro tra un’auto e una moto

Una donna è morta in un grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, lungo l’autostrada A18 Messina–Catania, all’altezza del ponte Alcantara, in territorio di Calatabiano, in provincia di Catania. Nello scontro avvenuto, per cause che sono ancora in fase di accertamento, tra un’auto e una moto a perdere la vita è stata la donna che viaggiava a bordo della moto. Un’altra persona è condizioni gravissime, una terza persona ferita invece non dovrebbe essere in pericolo di vita.