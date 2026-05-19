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Mineo, incidente tra un mezzo pesante e tre auto: chiusa la Statale 417

19/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente tra un mezzo pesante e tre auto lungo la strada statale 417 di Caltagirone, nel territorio di Mineo, in provincia di Catania. Nello specifico lo scontro è avvenuto al chilometro 28,100 della strada statale. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per verificare le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Incidente tra un mezzo pesante e tre auto a Mineo

Proprio a causa dell’impatto, la strada statale è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Da Anas, fanno sapere che il traffico è deviato sulla strada statale 385 di Palagonia. Sul posto dell’incidente sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

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