immagine creata con l'intelligenza artificiale

Incidente tra un mezzo pesante e tre auto lungo la strada statale 417 di Caltagirone, nel territorio di Mineo, in provincia di Catania. Nello specifico lo scontro è avvenuto al chilometro 28,100 della strada statale. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per verificare le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Incidente tra un mezzo pesante e tre auto a Mineo

Proprio a causa dell’impatto, la strada statale è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Da Anas, fanno sapere che il traffico è deviato sulla strada statale 385 di Palagonia. Sul posto dell’incidente sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.