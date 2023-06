Misterbianco, incidente sul lavoro. Muore operaio di 56 anni. Indagini dei carabinieri

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. La vittima è Angelo Aleo, un uomo di 56 anni che, secondo le prime informazioni, era a lavoro su un ponteggio istallato nel territorio di Misterbianco, in provincia di Catania. Per cause che sono in corso di accertamento il 56enne è caduto perdendo la vita. Sul posto, in via Famiglia Santagati, il 118 e i carabinieri. Ai militari il compito di effettuare tutte le verifiche del caso.