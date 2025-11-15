Foto di Dario De Luca

Giovane con la mano incastrata nel tritacarne, grave incidente sul lavoro a Catania

15/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un ragazzo di 22 anni con ogni probabilità subirà l’amputazione di una mano destra dopo che la stessa è rimasta incastrata in un tritacarne, mentre lavorava in una macelleria a Catania. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi nel capoluogo etneo. Il 22enne, secondo quanto ricostruito da MeridioNews, stava lavorando all’interno di una macelleria che si trova in via Duca degli Abruzzi. Per cause in corso di accertamento la mano è finita nell’apparecchio normalmente utilizzato per macinare la carne.

Mano nel tritacarne: l’incidente in una macelleria a Catania

Il ferito è stato trasferito d’urgenza, con un’ambulanza medicalizzata partita dal presidio Garibaldi Centro, al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro dove i sanitari, con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno cercato di liberare la mano. Fonti sanitarie confermano la necessità di procedere all’amputazione. Sul posto si sono recati i carabinieri per procedere agli accertamenti del caso. Con loro anche i tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro che fa riferimento all’Azienda sanitaria provinciale di Catania. La vittima del grave incidente a quanto pare era al secondo giorno di lavoro all’interno dell’attività commerciale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025
Leggi la notizia

Un ragazzo di 22 anni con ogni probabilità subirà l’amputazione di una mano destra dopo che la stessa è rimasta incastrata in un tritacarne, mentre lavorava in una macelleria a Catania. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi nel capoluogo etneo. Il 22enne, secondo quanto ricostruito da MeridioNews, stava lavorando all’interno di una macelleria […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Urano retrogrado in Toro, è tempo di cambiamenti
di

Urano è il pianeta che, nell’oroscopo, genera i cambiamenti, le svolte importanti – a volte improvvise o inaspettate – e che adesso entra in moto retrogrado negli ultimi gradi del Toro. Tornando dai primi gradi dei Gemelli, per alcuni segni zodiacali genera la ripresa di alcune problematiche che sembravano risolte. Mentre dona ad altri un […]

Oroscopo speciale: Venere in Scorpione
di

Bella, sensuale, acquatica e decisamente appassionata. Anche gelosa e, a volte, sospettosa. Ma piena di capacità creativa, e abile ad affascinare anche chi è distante miglia dalla sua natura. Venere in Scorpione è tutto questo e merita un posto speciale tra i nostri approfondimenti astrologici, con un oroscopo speciale per i 12 segni zodiacali. Una […]

Oroscopo speciale: Marte in Sagittario
di

Marte, il rosso pianeta dell’azione e della passione, arriva nell’istintivo e generoso Sagittario: e oggi non poteva non essere protagonista dell’oroscopo. Uno speciale della nostra rubrica astrologica dedicato a un passaggio che restituisce vigore all’elemento e corrobora i segni di fuoco Ariete, Leone e, più di tutti, il Sagittario di cui sarà ospite. Ottimo anche […]

Business in chiaro

Riqualificazione energetica 2025: ultima chiamata per bonus e vantaggi fiscali per le imprese
di

Il 2025 è agli sgoccioli e, con l’anno, anche l’attuale stagione di incentivi per la riqualificazione energetica delle imprese. Ma si è ancora in tempo per bloccare i benefici disponibili. A patto di muoversi presto e bene, per trasformare interventi concreti in risparmi di bolletta e vantaggi fiscali. L’importante, rassicura Armando Crispino – commercialista e […]

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze