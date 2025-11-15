Foto di Dario De Luca

Un ragazzo di 22 anni con ogni probabilità subirà l’amputazione di una mano destra dopo che la stessa è rimasta incastrata in un tritacarne, mentre lavorava in una macelleria a Catania. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi nel capoluogo etneo. Il 22enne, secondo quanto ricostruito da MeridioNews, stava lavorando all’interno di una macelleria che si trova in via Duca degli Abruzzi. Per cause in corso di accertamento la mano è finita nell’apparecchio normalmente utilizzato per macinare la carne.

Mano nel tritacarne: l’incidente in una macelleria a Catania

Il ferito è stato trasferito d’urgenza, con un’ambulanza medicalizzata partita dal presidio Garibaldi Centro, al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro dove i sanitari, con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno cercato di liberare la mano. Fonti sanitarie confermano la necessità di procedere all’amputazione. Sul posto si sono recati i carabinieri per procedere agli accertamenti del caso. Con loro anche i tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro che fa riferimento all’Azienda sanitaria provinciale di Catania. La vittima del grave incidente a quanto pare era al secondo giorno di lavoro all’interno dell’attività commerciale.