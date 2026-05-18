Rapinano un corriere per rubare sigarette, due catanesi arrestati

18/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati arrestati in flagranza di reato due uomini catanesi, classe 1973 e classe 1990, che in concorso tra loro sono accusati del reato di rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della polizia, i due avrebbero compiuto una serie di azioni predatorie nei confronti di autotrasportatori di tabacchi, nel corso delle loro consegne settimanali nelle rivendite cittadine. I due, con il volto travisato e dietro minaccia, si sarebbero impossessati di diversi colli di sigarette. Per contrastare questo fenomeno, i poliziotti hanno predisposto mirati servizi di controllo al fine di individuare i responsabili.

La rapina al corriere

Durante un’attività di pattugliamento, i poliziotti sono stati allertati dalla sala operativa della questura di Catania. Pochi minuti prima, infatti, la sede aveva ricevuto la segnalazione di una rapina ai danni di un corriere di tabacchi, nelle fasi di completamento della consegna di alcune confezioni di sigarette in un esercizio commerciale del quartiere Librino. Gli agenti della squadra antirapina della squadra mobile hanno rintracciato i rapinatori mentre stavano tentando di dileguarsi a bordo di un’utilitaria.

Una volta bloccati, i due sono stati identificati. Contestualmente è stato perquisito il veicolo su cui viaggiavano, trovando, all’interno, tre colli di sigarette per un valore di circa 8.000 euro. In auto è stato recuperato un taglierino, utilizzato per minacciare il corriere in modo da sottrargli le sigarette. I due sono stati arrestati, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

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