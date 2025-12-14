Un incidente e un incendio lungo la strada statale 624 Palermo-Sciacca. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla statale. Secondo quanto emerso finora, dopo lo scontro tra le due macchine, sarebbe divampato un rogo di uno dei due veicoli. Quattro persone sono rimaste ferite. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti e si sono create lunghe code.

L’incidente e l’incendio sulla Palermo-Sciacca.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, uno dei due conducenti avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe. Altre tre persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell’incidente – lungo la strada statale – sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. I pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code, con pesanti rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni lungo la strada statale Palermo-Sciacca.