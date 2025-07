Sciacca, anziano a bordo di un’auto d’epoca investe una famiglia di turisti

È di tre persone ferite, una delle quali in condizioni gravissime, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa sera a Sciacca, in provincia di Agrigento. In via Roma – in un’area che è una zona a traffico limitato (Ztl) – secondo quanto è stato ricostruito finora, il conducente di un’auto d’epoca con targa straniera ha perso il controllo del mezzo travolgendo tre pedoni. Si tratta di una famiglia di turisti di nazionalità tedesca: padre, madre e figlia.

Non è ancora chiara la dinamica esatta del sinistro ma pare che la causa sia stata dovuta al cedimento dei freni dell’auto d’epoca. La donna si trova ricoverata in ospedale con un grave trauma cranico. Il marito e la figlia hanno riportato ferite più lievi così come il guidatore dell’auto: un anziano di Sciacca che ha vissuto in Germania. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze del 118, con a bordo il personale sanitario, che hanno trasportato le persone ferite all’ospedale Giovanni Paolo II. Sull’incidente sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia di Sciacca.