Catania, incidente auto-scooter di fronte al tribunale

30/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente tra un’auto e uno scooter in corso Italia a Catania. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto nella mattinata di oggi, poco dopo le 8.30, in corso Italia all’altezza dell’angolo con via Crispi. Lo scontro è avvenuto all’altezza del tribunale di Catania e ha paralizzato il traffico.

Incidente auto-scooter a Catania

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, questa mattina un’utilitaria si è scontrata con un mezzo a due ruote. La dinamica dell’incidente tra l’auto e lo scooter – guidato da una donna – è ancora in corso di accertamento. Nell’impatto una persona è rimasta ferita e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza del 118. La persona ferita ha riportato varie escoriazioni ma è sempre rimasta cosciente dopo l’impatto.

Le indagini sull’incidente in corso Italia

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in corso Italia tra l’auto e lo scooter a Catania. Indagini che potranno essere utili anche per verificare le eventualità responsabilità dell’impatto. Il traffico è bloccato nella zona del tribunale di Catania.

