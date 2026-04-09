Un tamponamento, senza nessuna conseguenza per gli occupanti dei mezzi, si è verificato questa mattina lungo via Pietra dell’Ova, a Canalicchio. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una macchina e un autocarro con cassone ribaltabile per il movimento terra. Importanti le conseguenze sul traffico veicolare per una zona già quotidianamente congestionata.
Canalicchio, traffico a rilento dopo lieve tamponamento auto-camion
Un tamponamento, senza nessuna conseguenza per gli occupanti dei mezzi, si è verificato questa mattina lungo via Pietra dell’Ova, a Canalicchio. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una macchina e un autocarro con cassone ribaltabile per il movimento terra. Importanti le conseguenze sul traffico veicolare per una zona già quotidianamente congestionata.