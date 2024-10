Incidente sull’autostrada Messina-Catania: morto un 20enne, tre persone ferite

Foto agenzia di stampa Dire

Incidente mortale stamattina sull’autostrada A18 Messina-Catania. Il 20enne Matteo Urzì – originario di Piedimonte Etneo, nel Catanese – è morto in un incidente stradale che ha coinvolto un furgoncino commerciale e un autocarro; feriti i genitori del 20enne – che viaggiavano con lui sul furgoncino – e il conducente dell’autocarro. Quest’ultimo si sarebbe ribaltato, poi sarebbe giunto il furgoncino, che ha colpito in pieno il mezzo. Alla guida del furgoncino ci sarebbe stato il padre di Urzì. Le tre persone ferite sono state portate all’ospedale di Taormina. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:20 in direzione Messina, tra lo svincolo di Fiumefreddo di Sicilia e quello di Giardini Naxos. Sul posto il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Tra lo svincolo di Giarre e quello di Giardini Naxos ci sono lunghe code, così come sulla strada statale 114.