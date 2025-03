Incidente lungo l’autostrada Messina-Catania. Lunghe code all’altezza di Giarre

Foto Massimo Ceraulo

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13 lungo l’autostrada A18 Catania-Messina. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due furgoni, uno dei due trasportava dei coni segnaletici utilizzati per indicare le aree nelle quali sono in corso dei lavori. Al momento il traffico risulta bloccato all’altezza di Giarre, in direzione del capoluogo etneo. La dinamica non è ancora chiara e sul posto è intervenuta la polizia stradale.