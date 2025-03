Incidente sull’autostrada A20, furgone finisce in una scarpata. Morto l’autista

Dalle 8 di questa mattina, i vigili del fuoco del comando di Messina stanno intervenendo per un incidente stradale avvenuto sulla autostrada A20, all’altezza del Comune di Torregrotta. Un furgone, in transito in direzione Palermo, è uscito fuori strada, distruggendo il guardrail del ponte e finendo la corsa nella scarpata sottostante. Due le squadre dei pompieri giunte tempestivamente sul posto sia da Messina che da Milazzo, che assieme al personale medico arrivato contestualmente sul luogo dell’incidente con ambulanza del 118, hanno constatato che purtroppo l’autista ha perso la vita. Il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma per il suo riconoscimento e il trasporto con ambulanza verso il nosocomio. Si attendono notizie riguardo la rimozione del grosso mezzo. Seguiranno aggiornamenti